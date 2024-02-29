Лечащий врач поставил Джо Байдену сразу несколько тяжёлых диагнозов

И добавил, что выполнять обязанности президента США Байден может и в 81 годЛечащий врач президента США Джо Байдена, Кевин О'Коннор, обследовал своего высокопоставленного президента и поставил сразу несколько тяжёлых диагнозов, сообщает "Российская газета".