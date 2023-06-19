Военное обозрение

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Стрелковое оружие, разработанное более 100 лет назад, но способное эффективно применяться в бою в наше время

Стрелковое оружие, разработанное более 100 лет назад, но способное эффективно применяться в бою в наше время

Стрелковое оружие является одним из наиболее консервативных видов вооружений. Фактически с момента разработки унитарного патрона в этой области не происходило каких-либо революционных прорывов.

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