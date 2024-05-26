5 шагов выращивания клубники на подоконнике

Рассказываем, как обеспечить себя витаминами на весь год. Клубника пришла в Россию из Великобритании и полюбилась жителям нашей страны за более кислый вкус и крупные плоды, чем были у известной всем земляники.
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