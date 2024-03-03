Турецкие бизнесмены хотят подать в суд на американских чиновников

Турецкие бизнесмены хотят подать в суд против американских чиновников, которые угрожают им санкциями за торговлю с Россией, а местные политики требуют объявить дипломатов США персонами нон-грата, сообщают РИА Новости.
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