Джулия Робертс рассказала, почему начала болеть за «Манчестер Юнайтед». {"@context":"https://schema.org","@type":"ImageObject","image":[{"@type":"ImageObject","name":"Джулия Робертс рассказала, как начала болеть за «МЮ»: «Мы с детьми стали смотреть футбол по ТВ, стали как одержимые».