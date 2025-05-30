Москвичи получают самую современную и качественную медпомощь — Собянин

Количество операций увеличилось в 2,5 раза Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что обновление системы здравоохранения в столице привело к значительному улучшению качества медицинских услуг для жителей города.
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