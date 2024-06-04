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  • Алексадр Вовк-Михайлов
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"Горький Тех" и Нижегородский CSM начали сотрудничество в области развития цифровых и беспилотных технологий

"Горький Тех" и Нижегородский CSM начали сотрудничество в области развития цифровых и беспилотных технологий

АНО "Горьковский техникум" и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Нижегородской области ("Нижегородский ЦСМ") начали сотрудничество по развитию цифровых и беспилотных технологий.

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