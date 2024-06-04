"Горький Тех" и Нижегородский CSM начали сотрудничество в области развития цифровых и беспилотных технологий

АНО "Горьковский техникум" и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Нижегородской области ("Нижегородский ЦСМ") начали сотрудничество по развитию цифровых и беспилотных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии