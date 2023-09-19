Взрывы прогремели в портах Рени и Одессы

В ночное время суток взрывы вновь прогремели на объектах киевского режима в Одесской области. Сообщается о применении ударных дронов типа «Герань» российскими Вооружёнными силами.
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