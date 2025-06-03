Россия накапливает "Орешник". Готовится небывалый удар. Вопрос - куда бить будем?

Противник в преддверии переговоров в Стамбуле пытался сделать всё, чтобы Москва отказалась разговаривать с террористами, устроившими атаки на железную дорогу в приграничных областях, из-за чего погибли гражданские, а также на стратегическую авиацию России - часть нашей ядерной триады.
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