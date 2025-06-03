Россия накапливает "Орешник". Готовится небывалый удар. Вопрос - куда бить будем?

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Политический вестник

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Да хватит нас уже  обманывать!!!
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1 д.
Николай Герасименко
Автор, прекратите запугивать шароварников! Они и так после каждой своей провокации и теракта по щелям херятся и портки свои стирают. Конечно ответ будет, но куда и сколько будем отгружать, известно не многим и это правильно.
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4 час.
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