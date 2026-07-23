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Вопреки славе и соблазнам: 10 знаменитых советских пар, сохранивших брак на десятилетия

Вопреки славе и соблазнам: 10 знаменитых советских пар, сохранивших брак на десятилетия

В творческой среде союзы часто кажутся хрупкими и недолговечными: за красивыми свадьбами нередко следуют громкие расставания.

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