Японская компания планирует начать строительство космического лифта в 2050 году

Концепт космического лифта / © Obayashi Corporation Правда, идея космических лифтов не нова, но спроектировать подобную конструкцию — непростая задача, и на этом пути стоит множество технологических проблем.
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