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В профсоюзе футболистов рассказали о долгах по зарплате в ФК «Химки»

В профсоюзе футболистов рассказали о долгах по зарплате в ФК «Химки»

Гендиректор ОПСФ сообщил о задержках с выплатами заработной платы в подмосковном клубе.Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил о задержках с выплатами заработной платы в подмосковном футбольном клубе «Химки».

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А за что им вообще платить нашим футболистам? Раньше при Сталине играли и выигрывали на любых уровнях, потому что лозунг был мотивирующий: &quot;Не хочешь достойно играть за сборную СССР, будешь играть в сборной Магадана!&quot; Это по моему лучшая мотивация!
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