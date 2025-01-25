В профсоюзе футболистов рассказали о долгах по зарплате в ФК «Химки»

ИМ

Ильдус Мамлеев

А за что им вообще платить нашим футболистам? Раньше при Сталине играли и выигрывали на любых уровнях, потому что лозунг был мотивирующий: "Не хочешь достойно играть за сборную СССР, будешь играть в сборной Магадана!" Это по моему лучшая мотивация!