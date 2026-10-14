Библиотека № 134 в четверг 15 октября проведет встречу «По страницам любимых книг». Она приурочена ко Всемирному дню чтения и начнется в 13:00.
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