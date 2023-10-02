Как после пластических операций выглядит Диана из Казахстана, которую избивала мать

У девочки были многочисленные травмы и переломы Об истории Дианы из Казахстана, которую жестоко избивала родная мать, стало известно широкой публике в начале лета, когда на YouTube-канале журналистки Елены Погребижской вышел о ней ролик.
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