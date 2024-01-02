В зоне проведения специальной военной операции назрело время для суперудара, который раз и навсегда отобьёт у киевского режима желание продолжать террористические атаки.
Вы будете удивлены. Но Киев будет удивлён ещё больше: Зона СВО ждёт суперудара России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
А почему мы будем удивлены? Почему такая новость непременно, по мнению автора, должна нас страшно удивить? Догадываюсь почему, но не скажу. И не удивляюсь тому, что ни кто не удивился этому утверждению автора.
Ответить
7 час.
Анфиса Иванова
В том-то и дело.
Ответить
4 час.
S
Serg
Белгород уже три дня обстреливают, а воз и ныне там. Или еще наше МО празднует Новый Год? Так не теми методами празднует. Правильно написано в статье. Цели уже должны быть известны и пора нанести превентивные удары, а не "ответки".
Ответить
2 час.
Свежие комментарии