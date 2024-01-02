Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вы будете удивлены. Но Киев будет удивлён ещё больше: Зона СВО ждёт суперудара России

Вы будете удивлены. Но Киев будет удивлён ещё больше: Зона СВО ждёт суперудара России

В зоне проведения специальной военной операции назрело время для суперудара, который раз и навсегда отобьёт у киевского режима желание продолжать террористические атаки.

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Комментарии
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Александр Рожков
А почему мы будем удивлены? Почему такая новость непременно, по мнению автора, должна нас страшно удивить? Догадываюсь почему, но не скажу. И не удивляюсь тому, что ни кто не удивился этому утверждению автора.
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7 час.
Анфиса Иванова
В том-то и дело.
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4 час.
S
Serg
Белгород уже три дня обстреливают, а воз и ныне там. Или еще наше МО празднует Новый Год? Так не теми методами празднует. Правильно написано в статье. Цели уже должны быть известны и пора нанести превентивные удары, а не &quot;ответки&quot;.
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2 час.

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