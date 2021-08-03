Советника президента Васильева зарегистрировали для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Советник президента РФ Владимир Васильев, ранее победивший в предварительном голосовании "Единой России", зарегистрирован для участия в выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу в Тверской области.
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Советник президента РФ Владимир Васильев, ранее победивший в предварительном голосовании "Единой России", зарегистрирован для участия в выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу в Тверской области.
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