Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимофеев
    Пусть сначала США захваченный ими Техас вернут.«13 лет назад Рос...
  • Андрей Васильченко
    Шишова убил Гончаренко. Пусть доказывает, что не виновен. Он же принимал участие в казни одесситов.Вольнице белорусс...
  • Павел К
    Вся гейропа опидарасилась.Передумал, а уже ...

Советника президента Васильева зарегистрировали для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Советник президента РФ Владимир Васильев, ранее победивший в предварительном голосовании "Единой России", зарегистрирован для участия в выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу в Тверской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх