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В Усть-Луге строят мощнейший завод по переработке газа

В Усть-Луге строят мощнейший завод по переработке газа Завод в районе Усть-Луги (Ленинградская область) станет самым крупным в России и вторым в мире.

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