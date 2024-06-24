В Усть-Луге строят мощнейший завод по переработке газа Завод в районе Усть-Луги (Ленинградская область) станет самым крупным в России и вторым в мире.
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В Усть-Луге строят мощнейший завод по переработке газа Завод в районе Усть-Луги (Ленинградская область) станет самым крупным в России и вторым в мире.
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