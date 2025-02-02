Украинский пленный два года скрывался от военкомов и попался на нарушении ПДД

РИА Новости: Украинский пленный два года скрывался от ТЦК до нарушения ПДД Украинский пленный Дмитрий Какойло сообщил, что ему два года удавалось скрываться от военной полиции и военкомата в Запорожье, несмотря на то, что он находился в базе дезертиров.