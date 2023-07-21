Политика как она есть

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Поляки подложили украинцам очередную «свинью»

Поляки подложили украинцам очередную «свинью»

Подтвердились слухи об отмене строительства в Польше сервисного центра для немецких танков «Leopard 2», переданных Украине.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
&quot;Очевидно, что старательно демонстрируемые СМИ теплые дружеские отношения Варшавы и Киева — это не более, чем ситуационный союз на почве общей русофобии. Уже в среднесрочной перспективе польские политики рассматривают Украину только как ресурс для восстановления Речи Посполитой и как территорию для колонизации&quot; колонизации&quot; Когооооооооооооо??? 😂 Укров, они будут рабами??? Как там объява в Польше прошлый веке&quot; Вход собаками и украинцам запрещён&quot;. Волынская резня им тогда ещё припоминится.
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