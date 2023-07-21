Поляки подложили украинцам очередную «свинью»

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

"Очевидно, что старательно демонстрируемые СМИ теплые дружеские отношения Варшавы и Киева — это не более, чем ситуационный союз на почве общей русофобии. Уже в среднесрочной перспективе польские политики рассматривают Украину только как ресурс для восстановления Речи Посполитой и как территорию для колонизации" колонизации" Когооооооооооооо??? 😂 Укров, они будут рабами??? Как там объява в Польше прошлый веке" Вход собаками и украинцам запрещён". Волынская резня им тогда ещё припоминится.