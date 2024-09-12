МИД Польши: на данном этапе у Варшавы нет желания защищать Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что у Варшавы "нулевое" желание защищать Украину, однако, по его словам, "все может измениться" при обрушении фронта.