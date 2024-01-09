Агутин впервые высказался про скандал с певцом Shaman

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. Инцидент на мероприятии «Песня года» с участием певца Леонида Агутина и исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) вызвал волну обсуждений из-за отказа от совместного выхода на сцену.
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