На международной выставке-форуме «Россия» начал работу павильон Министерства обороны РФ

Посетители выставки могут ознакомиться с современными инновационными подходами которые применяются в учебных заведениях Минобороны России, пройти интерактивный тест и выбрать военную специальность, а также учебное заведение, в котором можно эту ее получить.
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