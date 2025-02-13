Нелегитимный президент Владимир Зеленский готов снять санкции с экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и других лиц, если они покроют дефицит украинского бюджета.