Зеленский предложил Порошенко откупиться от преследования

Нелегитимный президент Владимир Зеленский готов снять санкции с экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и других лиц, если они покроют дефицит украинского бюджета.
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