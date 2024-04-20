Британия начала производство «самого смертоносного» танка

В Великобритании стартовало производство новой модели танка Challenger 3. В королевстве отметили, что он станет «самым смертоносным и живучим танком» в армии, потому что обладает современными боевыми технологиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии