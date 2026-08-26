Более половины жителей ЯНАО высказались негативно об усложнении заданий ЕГЭ

Жители Ямала выступили против предложения экс-министра образования и науки Андрея Фурсенко усложнить задания ЕГЭ и отменить значительную часть олимпиад, дающих право поступления без вступительных испытаний.
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