Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

Более половины жителей ЯНАО высказались негативно об усложнении заданий ЕГЭ

Более половины жителей ЯНАО высказались негативно об усложнении заданий ЕГЭ

Жители Ямала выступили против предложения экс-министра образования и науки Андрея Фурсенко усложнить задания ЕГЭ и отменить значительную часть олимпиад, дающих право поступления без вступительных испытаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии