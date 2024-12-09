OpenAI запустила ИИ-генератор видео по текстовым запросам Sora — он косячит так ж...

OpenAI запустила ИИ-генератор видео по текстовым запросам Sora — он косячит так же, как и другиеКомпания OpenAI в понедельник запустила Sora — свою революционную модель искусственного интеллекта для генерации видео по текстовым описаниям.
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