Названа доля льготной ипотеки на российском рынке

Доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке жилья превысила 90 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева.
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