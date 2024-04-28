«Дочь в гражданском браке второго ребенка собралась рожать!» – жалуется мать— Почти семь лет они уже вместе живут, три года назад дочь забеременела, я думала – ну, теперь распишутся! – рассказывает пятидесятитрехлетняя Анна Федоровна.
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