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Гражданочка

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«Дочь в гражданском браке второго ребенка собралась рожать!» – жалуется мать

«Дочь в гражданском браке второго ребенка собралась рожать!» – жалуется мать

«Дочь в гражданском браке второго ребенка собралась рожать!» – жалуется мать— Почти семь лет они уже вместе живут, три года назад дочь забеременела, я думала – ну, теперь распишутся! – рассказывает пятидесятитрехлетняя Анна Федоровна.

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