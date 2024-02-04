10 страшных инструментов медицины прошлого

Британская медицинская благотворительная организация Wellcome Trust опубликовала фотографии медицинских инструментов, лекарств и прочих научных артефактов, которыми в средние века лечили и «усмиряли» людей.
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