Зеленский снял генерала Гнатова с поста командующего объединёнными силами Нашла своё подтверждение информация о том, что Зеленский снял с должности генерала Андрея Гнатова.
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Зеленский снял генерала Гнатова с поста командующего объединёнными силами Нашла своё подтверждение информация о том, что Зеленский снял с должности генерала Андрея Гнатова.
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