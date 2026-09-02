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МОСИНФОРМ

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Новый раздел появился на столичном портале потребителя

Новый раздел появился на столичном портале потребителя

На столичном портале потребителя начал работать новый раздел «Видеоматериалы». В нем разместили короткие ролики и видеопамятки, записи образовательных вебинаров, а также беседы со специалистами.

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