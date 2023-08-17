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Самый крупный коэффициент на прямую победу из матчей четверга – 46.00. Так оценен успех «Санта-Коломы» Дмитрия Черышева

17 августа пройдут ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций. Самый большой коэффициент на победу установлен в матче Лиги конференций «АЗ» – «Санта-Колома».

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