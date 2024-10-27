Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Говоркова
    20Наполеон - это то...
  • eleonora nazarova
    15, там знак умножения между чукчей и трубойНаполеон - это то...
  • Багаев Андрей
    Примерно тех же годов, сок из черноплодки ни разу не встречал, ну может скажете « это в вашем городе не было», а вооб...Эх, молодость...

"Летучий" змей

"Летучий" змей

В детстве, не совсем далеком, но уже покрывающимся туманом склероза, в каком то журнале, может «Юный техник», а может еще в каком издании для творческого рукоблудия, мой пытливый взгляд высмотрел схему сборки воздушного змея.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх