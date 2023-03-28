Большинство россиян считают, что чувство юмора важно для достижения успехов в работе

Чаще всего про важность чувства юмора на работе говорят сотрудники после 45 лет. При этом хорошие шутки для достижения успехов в работе чаще необходимы менеджерам по продажам, барменам и воспитателям, реже — охранникам, юристам и бухгалтерам.