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Большинство россиян считают, что чувство юмора важно для достижения успехов в работе

Большинство россиян считают, что чувство юмора важно для достижения успехов в работе

Чаще всего про важность чувства юмора на работе говорят сотрудники после 45 лет. При этом хорошие шутки для достижения успехов в работе чаще необходимы менеджерам по продажам, барменам и воспитателям, реже — охранникам, юристам и бухгалтерам.

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