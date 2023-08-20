Станция "Луна-25" перешла на нерасчётную орбиту, столкнулась с Луной и потерпела крушение, официально сообщает Роскосмос.
Крушение русской "Луны-25": Версии, причины, факты
Комментарии
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М
ММ
Не пускают инопланетяне нас к Луне!
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15 час.
Ed Red
Этот позор будет в пользу, когда сделают адекватные выводы, а всех недееспособных наследников когда то успешных ученых и инженеров, занявших места не по талантам и способностям, выпрут вон
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13 час.
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