Пригожин впервые записал видеообращение после мятежа выходного дня

Марина Козуб

Я верю Пригожину! О чём он думает не нашего ума дела. Главное ОН ПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, и не чахнет, как царь кощей над златом, а приумножает его, укрепляя авторитет РОССИИ за рубежом. Дай БОГ ему долгой жизни.