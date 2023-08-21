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Пригожин впервые записал видеообращение после мятежа выходного дня

Пригожин впервые записал видеообращение после мятежа выходного дня

Создатель ЧВК "Вагнер" сообщает, что подразделения военной компании выполняют задачи в Африке, где делают Россию ещё более великой и кошмарят ИГИЛ.

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Комментарии
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вячеслав полыгалов
Хочется верить!
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6 час.
Марина Козуб
Я верю Пригожину! О чём он думает не нашего ума дела. Главное ОН ПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, и не чахнет, как царь кощей над златом, а приумножает его, укрепляя авторитет РОССИИ за рубежом. Дай БОГ ему долгой жизни.
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2 час.
Марина Козуб
Пусть российские олигархи берут пример с Пригожина и немножко поделятся с теми, кто сейчас защищает и их капиталы....
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2 час.

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