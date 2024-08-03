Подтверждено: Наличие Жира на Руках Увеличивает Риск Болезни Паркинсона и Альцгеймера Ирэн ОрлонскаяВ последние годы ученые обращают внимание не только на традиционные факторы риска для здоровья, но и на неожиданные.
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