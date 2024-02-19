Алтайские дорожники спасли водителя, который ночью слетел с трассы

Мужчина не справился с управлением на трассе Нижняя Каменка — Старая Белокуриха В Алтайском крае дорожники Юго-Восточного ДСУ спасли водителя, который слетел с дороги на легковой машине, сообщили в краевом Минтрансе.
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