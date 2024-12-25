Нариман Джелял стал послом

Крымчанин Нариман Джелял стал официальным представителем Киева в Турции по дипломатической линии. Джелял был арестован 4 сентября 2021 года по обвинению в подрыве газопровода возле крымского села Перевальное, рядом с которым расположена воинская часть.
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