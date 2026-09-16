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Царьград

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ИИ и роботы статут частью всех профессий. Названы сроки – это случится быстрее, чем вы думаете

ИИ и роботы статут частью всех профессий. Названы сроки – это случится быстрее, чем вы думаете

РЖД запустят робота-проводника в русских поездах. ИИ и роботы статут частью всех профессий, считает эксперт Александр Першин.

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