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Женская НБА. «Нью-Йорк» – «Индиана», «Лас-Вегас» сыграет с «Лос-Анджелесом» и другие матчи

«Нью-Йорк» примет «Индиану» Кейтлин Кларк, действующий чемпион «Лас-Вегас» дома сыграет с «Лос-Анджелесом».

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