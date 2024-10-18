Игра «Метазеллз»

Юные герои и искатели приключений, хотите сыграть в необычную игру? Добро пожаловать в мир вселенной Метазеллз! Здесь каждый аватар обладает своей суперсилой, и только настоящие смельчаки могут узнать, кто кого победит! Готовы? Тогда слушайте правила! Перед каждой битвой игрок должен выбрать, за кого играть — за Коготь, Глаз или Панцирь.
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