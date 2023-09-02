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«Далалоян не в лучшей форме, он уделяет немало времени общественной деятельности». Тренер Алфосов о 21-м месте гимнаста на Кубке России

Накануне в финале Кубка России в Сочи проходило личное многоборье. Далалоян стал 21-м, победил Даниел Маринов.

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