«Восковые фигуры» из сената США открывают череду визитёров в Киев, чтобы попытаться спасти киевский режим от возмездия

К вечеру 12 августа, спустя шесть с лишним суток после вторжения украинских войск совместно с иностранными наёмниками, глава киевского режима официально признал, что это войсковая операция Украины, украинского генерального штаба и его, Зеленского, самолично.
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