«Восковые фигуры» из сената США открывают череду визитёров в Киев, чтобы попытаться спасти киевский режим от возмездия

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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федор
Вот самое время ударить по Куеву , чтобы эти путешественники обосрали штаны и мчались опущенные галопом в пиндостан на четырёх костях .
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1 д.

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