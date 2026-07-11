Легенда ЦСКА Масалитин предостерег норвежцев перед матчем против Англии на ЧМ-26

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что у сборной Норвегии может не получится игра против сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года, если они решат играть так же, как и против сборной Бразилии в 1/8 финала.