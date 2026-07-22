Владивосток остался без электричества

Во Владивостоке 22 июля произошло аварийное отключение электроснабжения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, информация поступила в центр управления в кризисных ситуация в 13:00 по местному времени.
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