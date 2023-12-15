Древние связи Сигирии ставят под сомнение догматическую мировую историю

Сигирия, что дословно переводится как “Львиная скала”, меркнет по сравнению со своим знаменитым египетским собратом – не из-за отсутствия грандиозного масштаба, он ни в коем случае не впечатляет ни размерами, ни духом, а с точки зрения академических исследований и изысканий.