В ГД предложили изменить условия получения дальневосточной и арктической ипотеки

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил включить младших воспитателей детских садов в состав лиц, имеющих право на получение льготной ипотеки в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии