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В ГД предложили изменить условия получения дальневосточной и арктической ипотеки

В ГД предложили изменить условия получения дальневосточной и арктической ипотеки

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил включить младших воспитателей детских садов в состав лиц, имеющих право на получение льготной ипотеки в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».

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