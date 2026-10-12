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Дочь Навки и Пескова в 12 лет дебютировала в танцах на льду — дисциплине, где её мама завоевала олимпийское золото

12-летняя Надежда, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, впервые вышла на соревновательный лёд. Дебют — сразу в танцах на льду, в паре с Андреем Челековым, на Кубке Евгения Плющенко в Москве.

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