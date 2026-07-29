НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Соболев в пределах 20 мячей должен забивать. Он дерзкий, для него нет авторитетов на поле. Семак ему доверяет». Петраков считает, что форвард «Зенита» станет лучшим бомбардиром РПЛ

Валерий Петраков прокомментировал победу «Зенита» над «Акроном» (5:0) в 1-м туре РПЛ. – «Акрон» был в неважном состоянии, и сам тренер заметил, что так уважительно играть нельзя, особенно с «Зенитом».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии